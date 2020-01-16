أكدت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني، في حديث تلفزيوني، ان "العقد مع باخرة التنقيب تم التوقيع عليه منذ فترة، ونحن بانتظار الباخرة قهي تقوم بأعمال في مصر وعندما نتنهي بالطبع سوف تتوجه الى البنان للبدء بأعمالها".
وعن ازمة المحروقات، اوضحت البستاني ان "المشكلة تعود الى الية الاعتمادات الجديدة التي اعتمدها مصرف لبنان مؤخراً، ويتم حالياً معالجة هذه الازمة، وازمة الدولار، والمواطن لن يتحمل اي جعالة زيادة، وكوزارة طاقة نحن مسؤولين عن سعر البنزين الذي يحدد عالمياً ويتم تغير الجداول نظراً لتغير السعر، ولكن الدولار ليس من الوزارة بتاتاً".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: ريثما تنتهي باخرة التنقيب من عملها بمصر ستأتي الى لبنان للبدء بالحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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