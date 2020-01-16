البستاني: ريثما تنتهي باخرة التنقيب من عملها بمصر ستأتي الى لبنان للبدء بالحفر

أكدت وزير ​الطاقة​ و​المياه​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ندى البستاني، في حديث تلفزيوني، ان "العقد مع ​باخرة​ التنقيب تم التوقيع عليه منذ فترة، ونحن بانتظار الباخرة قهي تقوم بأعمال في مصر وعندما نتنهي بالطبع سوف تتوجه الى البنان للبدء بأعمالها".

وعن ازمة ​المحروقات​، اوضحت البستاني ان "المشكلة تعود الى الية الاعتمادات ​الجديدة​ التي اعتمدها ​مصرف لبنان​ مؤخراً، ويتم حالياً معالجة هذه الازمة، وازمة ​الدولار​، والمواطن لن يتحمل اي جعالة زيادة، وكوزارة طاقة نحن مسؤولين عن ​سعر البنزين​ الذي يحدد عالمياً ويتم تغير الجداول نظراً لتغير السعر، ولكن الدولار ليس من الوزارة بتاتاً".