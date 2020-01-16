الحريري عرض مع اللواء عثمان الاوضاع الامنية واجراءات قوى الامن

استقبل رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، في "​بيت الوسط​"، المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تتخذها وحدات قوى الأمن، للحفاظ على الأمن والاستقرار. إضغط للمزيد

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