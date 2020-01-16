لفت النائب ​جميل السيد​ إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ قال إنّ حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ لا يُمَسّ". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "عندما يُعطي لـ"​بنك البحر المتوسط​" 400 مليون دولار من مال الناس لإنقاذه من الإفلاس، وعندما يغطّي "​بنك عودة​" ليعطي دَينًا لعلاء الخواجة 350 مليون دولار ليشتري أسهمك "يلّلي سعرها بالأرض"، من الطبيعي أن تحموه وتحموا غيره من الفاسدين؛ لكن الناس ليسوا مغفّلين والحساب آتٍ".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد ردا على الحريري: من الطبيعي أن تحموا رياض سلامة وغيره من الفاسدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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