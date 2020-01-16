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الخولي دعا الى الإضراب العام يوم غد

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دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​، اللبنانيين الى "المشاركة في الاعتصامات و​التظاهرات​ والتجاوب مع دعوة مجموعات الثوار في كل المناطق اللبنانية لممارسة حقهم في التعبيرعن الغضب من سلطة فاجرة غير مسؤولة تتلاعب بمصالح الشعب عبر تركيب ​حكومة​ دمى لاحزاب ​السلطة​ حكومة مستشارين وكلاء احزابهم ومرجعياتهم السياسية مهمتها فقط ادارة الازمة لحين اعادة التموضع في التحالفات الاقليمية والدولية المستجدة".

واعلن الخولي "تأييد الاتحاد للدعوة للاضراب الوطني العام نهار غدا الجمعة"، داعيا ​العمال​ والموظفين و​المزارعين​ والفلاحين وأصحاب الحِرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الى "عدم التوجه الى اعمالهم والمشاركة في التظاهرات والاعتصامات الفرعية والمركزية انقاذا للوطن ولاولادكم واهلكم من الجوع والقلق والمهانة وانقاذا لوطنكم لبنان".

كما دعا "​الطلاب​ والتلاميذ و​الاساتذة​ الثوار الى المشاركة الواسعة في هذا الاضراب العام واقفال ​المدارس​ و​الجامعات​"، مشددا على أنه "علينا كالبنانيين ان نتحمّل اليوم في هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن الواجب الوطني والأخلاقي والاجتماعي لإطلاق أوسع تحرك ضاغط لوضع حدّ لهذه المهزلة الحكومية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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