الخولي دعا الى الإضراب العام يوم غد

دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​، اللبنانيين الى "المشاركة في الاعتصامات و​التظاهرات​ والتجاوب مع دعوة مجموعات الثوار في كل المناطق اللبنانية لممارسة حقهم في التعبيرعن الغضب من سلطة فاجرة غير مسؤولة تتلاعب بمصالح الشعب عبر تركيب ​حكومة​ دمى لاحزاب ​السلطة​ حكومة مستشارين وكلاء احزابهم ومرجعياتهم السياسية مهمتها فقط ادارة الازمة لحين اعادة التموضع في التحالفات الاقليمية والدولية المستجدة".

واعلن الخولي "تأييد الاتحاد للدعوة للاضراب الوطني العام نهار غدا الجمعة"، داعيا ​العمال​ والموظفين و​المزارعين​ والفلاحين وأصحاب الحِرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الى "عدم التوجه الى اعمالهم والمشاركة في التظاهرات والاعتصامات الفرعية والمركزية انقاذا للوطن ولاولادكم واهلكم من الجوع والقلق والمهانة وانقاذا لوطنكم لبنان".

كما دعا "​الطلاب​ والتلاميذ و​الاساتذة​ الثوار الى المشاركة الواسعة في هذا الاضراب العام واقفال ​المدارس​ و​الجامعات​"، مشددا على أنه "علينا كالبنانيين ان نتحمّل اليوم في هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن الواجب الوطني والأخلاقي والاجتماعي لإطلاق أوسع تحرك ضاغط لوضع حدّ لهذه المهزلة الحكومية".