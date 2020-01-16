البزري يُدين إستعمال القوة المفرطة التي مارستها القوى الأمنية بحق المواطنين

دان رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ "إستعمال القوة المُفرطة التي مارستها ​القوى الأمنية​ بحق الإعلاميين والمواطنين الذين عبّروا عن رأيهم وعدم رضاهم عن السياسات المصرفية المُتبعة"، معتبرا أن "​حكومة​ اللون الواحد المُقترحة ستزيد من الإنقسام في البلاد، وستعجز عن حل المشاكل التي يُعاني منها الوطن والمواطن وأهمها ​الفساد​ والهدر وحالة الإفلاس التي نعيش، كما وأنها في طبيعتها حكومة غير قادرة على تلبية طموحات المواطنين في بناء ​الدولة​ العصرية، الدولة التي تحمي المواطن من فساد الطبقة السياسية والتي تؤمن إستقلالية وعدالة ​القضاء​، وتُعيد الى ​لبنان​ حيوية دورته الإقتصادية والحياتية".

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