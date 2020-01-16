اعتبر وزير الدفاع وإسناد ​القوات المسلحة​ ال​إيران​ية العميد ​أمير حاتمي​، أن "​الولايات المتحدة​ رضخت لقدرات بلاده الصاروخية"، مؤكدا أن "​الصناعة​ الدفاعية في إيران بلغت مرحلة النضوج الكامل"، مندداً بـ"العمل الغير مسبوق الذي قامت به ​أميركا​ باغتيال قائد ​عسكري​ إيراني رفيع المستوى، والقضية الرئيسية للعدو هي استقلالية إيران وشعبها"، مشيراً الى ان "القادة العسكريين الأميركيين الذين تعودوا فقط أن يستعرضوا قدراتهم الخاوية أمام أنظار الآخرين عبر صب النيران المكثفة على الدول الأخرى في حالة ضعفها وضد الشعوب العزلاء، قد شعروا ولو مرة واحدة بالحرارة اللاهبة للقدرات الصاروخية للحرس الثوري"، متأملاً أن لا "يختبر الأعداء إرادة الشعب مرة أخرى إطلاقا، لأن ما تم كان تحذيرا وصفعة فقط"، مشدداً على أن "​وزارة الدفاع​ بإنجازاتها اللافتة في مختلف مجالات القتال البري والجوي والبحري والصاروخي والدفاع الجوي وتوفير جميع حاجات القوات المسلحة قد بلغت مستوى من التقدم بحيث لا يجرؤ أي معتد على التطاول والعدوان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني: أميركا رضخت لقدراتنا الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.