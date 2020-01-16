الإليزيه: ماكرون سيحضر مؤتمر ليبيا في برلين يوم الأحد

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ (​الإليزيه​) أنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيحضر مؤتمر ​ليبيا​ المقرّر عقده في ​برلين​ يوم الأحد، لمناقشة الصراع الليبي". ومن المقرّر أن تستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضًا مسؤولين كبارًا من تركيا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والصين وإيطاليا، في المؤتمر الّذي يأتي عقب اجتماع في موسكو يوم الإثنين أخفق فيه جانبا الصراع الليبي في التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

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