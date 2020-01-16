الخارجية الباكستانية: طالبان مستعدة لوقف العنف في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الباكستاني ​شاه محمود قريشي​، عن "إحراز اليوم تقدم إيجابي، حيث اظهرت الحركة استعدادها للحد من ​العنف​ في ​أفغانستان​"، معتبرا ذلك "خطوة باتجاه ​السلام​، والحركة تدرس هذا الاستعداد".

هذا وكانت ​طالبان​ و​الولايات المتحدة​ على وشك إعلان اتفاق حول انسحاب أميركي من افغنستان، لكن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أعلن فجأة تعليق المفاوضات بسبب أعمال عنف منسوبة للحركة.