أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن "إحراز اليوم تقدم إيجابي، حيث اظهرت الحركة استعدادها للحد من العنف في أفغانستان"، معتبرا ذلك "خطوة باتجاه السلام، والحركة تدرس هذا الاستعداد".
هذا وكانت طالبان والولايات المتحدة على وشك إعلان اتفاق حول انسحاب أميركي من افغنستان، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فجأة تعليق المفاوضات بسبب أعمال عنف منسوبة للحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الباكستانية: طالبان مستعدة لوقف العنف في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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