ظريف: الترويكا الأوروبية باعت ما تبقى من الاتفاق النووي

اتهم وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "​ألمانيا​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​، بالاستسلام والإذعان للولايات المتحدة"، مؤكدا أن "هذه الدول تخلت عن ما تبقى من ​الاتفاق النووي​ مع ​طهران​"، مشيراً الى انه "ذا أردتم بيع سيادتكم، فلتتفضلوا، ولكن لا تتلبسوا بمظهر الأخلاق والقانون فأنتم لا تملكونهما".

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