سلطات أوكرانيا تحقق في احتمال تعرض سفيرة أميركية لتعقب غير قانوني

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أنّ "الشرطة بدأت تحقيقًا قضائيًّا حول انتهاك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفيّة، وانتهاك الحياة الخاصة لسفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​أوكرانيا​ ماريا يوفانوفيتش، بين 2016 و2019".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الهدف يمكن في التحقّق ما إذا كان قد تمّ انتهاك القانون الأوكراني والدولي اللذين يحميان الدبلوماسيّين، أو إذا ما كان الأمر يتعلّق بالتبجّح وبمعلومات خاطئة خلال محادثة غير رسميّة بين مواطنَين أميركيّين"، موضحةً أنّه "تمّ فتح تحقيق قضائي آخر حول ما كشف عنه بخصوص هجمات معلوماتيّة روسيّة على الشركة الأوكرانيّة "بوريسما"، الّتي تُعدّ في صلب محاكمة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

وجاء القرار بعدما نشرت في الولايات المتحدة محادثات بين شخص على علاقة بجماعة ضغط وليف بارناس، الأميركي ذو الأصول الأوكرانية الّذي ينظر إليه كشريك المحامي الشخصي لترامب، رودي جولياني. وخلال هذه المحادثات، يشير بارناس إلى أنّ السفيرة الّتي أزاحها ترامب، تحت المراقبة.