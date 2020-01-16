وزير الخارجية الكندي: على طهران دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة

عقد وزراء خارجية ​بريطانيا​ وكندا و​السويد​ مؤتمرا صحفيا، بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في ​إيران​، طالبوا فيه ​طهران​ بـ"دفع تعويضات لعائلات ​ضحايا​ الطائرة الاوكرانية المنكوبة". وطالب وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين، بـ"تحقيق دولي وشفاف مع ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة"، مشيراً الى ان "إيران تتعاون في تحديد هويات الضحايا، ويجب عليها أن تقدم كل التعاون لأن عيون ​المجتمع الدولي​ تراقبها".

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