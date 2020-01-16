ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا رسالة طيبة

أعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ان "استعداد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا يعتبر بمثابة رسالة طيبة، وينبغي أن نرى في مؤتمر ليبيا، قبل كل شيء أن حظر الأسلحة يتم الالتزام به مرة أخرى، وهو ما وافقت عليه الأمم المتحدة بشكل أساسي، ولكن لسوء الحظ لم يتم الالتزام به".
هذا وتستضيف المانيا يوم الأحد المقبل مؤتمرا في محاولة لإيجاد تسوية في ليبيا بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
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