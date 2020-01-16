ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا رسالة طيبة

أعتبرت المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، ان "استعداد القائد العام للجيش الليبي المشير ​خليفة حفتر​ للالتزام بوقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ يعتبر بمثابة رسالة طيبة، وينبغي أن نرى في ​مؤتمر​ ليبيا، قبل كل شيء أن حظر الأسلحة يتم الالتزام به مرة أخرى، وهو ما وافقت عليه ​الأمم المتحدة​ بشكل أساسي، ولكن لسوء الحظ لم يتم الالتزام به".

هذا وتستضيف ​المانيا​ يوم الأحد المقبل مؤتمرا في محاولة لإيجاد تسوية في ليبيا بين ​الجيش الليبي​ بقيادة المشير خليفة حفتر، و​حكومة​ الوفاق الوطني برئاسة ​فائز السراج​.