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وزير الدفاع التركي بحث مع نظيره الإيراني بآخر التطورات في المنطقة

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ذكرت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الإيراني ​أمير حاتمي​. كما أجرى اتصالًا آخر مع رئيس هيئة الأركان الإيراني ​محمد باقري​".

وأوضحت في بيان، أنّ "أكار بحث خلال الاتصالين بقضايا الدفاع والأمن والإقليم، وعلى رأسها آخر التطورات في المنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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