وزير الدفاع التركي بحث مع نظيره الإيراني بآخر التطورات في المنطقة

ذكرت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الإيراني ​أمير حاتمي​. كما أجرى اتصالًا آخر مع رئيس هيئة الأركان الإيراني ​محمد باقري​".

وأوضحت في بيان، أنّ "أكار بحث خلال الاتصالين بقضايا الدفاع والأمن والإقليم، وعلى رأسها آخر التطورات في المنطقة".