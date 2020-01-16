الحريري للسيد: "أحسن شي تسكت يا من سرق ونهب وورّد متفجرات مع صديقه"

توجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى النائب ​جميل السيد​ قائلا: "النابغة في ​الاقتصاد​ والإغتيال والكذب والإحتيال والنصب"، قائلًا: "أحسن شي تسكت يا من سَرق ونهب وورّد ​متفجرات​ مع صديقه. ولا كلمة".

وكان قد لفت السيد إلى أنّ "الحريري قال إنّ حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة لا يُمَسّ". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "عندما يُعطي لـ"بنك البحر المتوسط" 400 مليون دولار من مال الناس لإنقاذه من الإفلاس، وعندما يغطّي "بنك عودة" ليعطي دَينًا لعلاء الخواجة 350 مليون دولار ليشتري أسهمك "يلّلي سعرها بالأرض"، من الطبيعي أن تحموه وتحموا غيره من الفاسدين؛ لكن الناس ليسوا مغفّلين والحساب آتٍ".

كما سأل الحريري في تعليق آخر "لماذا تحريضك الطائفي البغيض؟ هل تعرف أنّ بغيابك، أزلامك وأزلام غيرك لم يُقصِّروا ببهدلة الجيش اللبناني والشرطة في شوارع بيروت؟ لماذا لم تستنكر إلّا "لمّا دقّوا بالمصارف وبجيبتك؟".