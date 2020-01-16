تظاهرة من امام مصرف لبنان باتجاه وزارة الداخلية رفضاً لإجراءات قوى الامن

انطلقت ​تظاهرة​ راجلة من امام ​مصرف لبنان​ ب​الحمرا​ باتجاه ​وزارة الداخلية​ والبلدات في منطقة الصنايع في ​بيروت​ رفضاً للإجراءات التي يقوم بها عناصر القوى الامنية ضد المتظاهرين". إضغط للمزيد

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