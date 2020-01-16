الحريري:من حارب الحريرية السياسية أوصل البلد إلى هنا

لفت رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، في تصريح بعد ​الاجتماع المالي​، الذي جمعه بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، الى أن "هناك حكومة جديدة هي التي ستتعامل مع موضوع اليوروبوند و​النقاش​ تركز على ​الوضع المالي​ والبنوك".

وشدد الحريري على أنه "علينا أن نكون صادقين مع الناس ووصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات وفي ​باريس​ 2 حصلنا على 10 مليار علمًا أن ذلك كان كفيلًا بإنقاذ الوضع و​المصارف​ و​المصرف المركزي​ ليسوا كل المشكلة"، معتبرا أن "من حارب الحريرية السياسية أوصل البلد إلى هنا"، مؤكدا "أنني لست مع فلان ضد آخر، وأريد أن أكون صادقًا مع اللبنانيين. نعم، المصرف المركزي والمصارف تتحمّل جزءًا من المشكلة لكنّها ليست المشكلة كلّها".

وعند وصول مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وصل إلى ​بيت الوسط​ أثناء دردشة الحريري مع الصحافيين فقيل له إن هناك اتجاها لإقالته فرد الحريري: "خلّي حدا يحاول، انا لست حسان. شو حبّة وحبتين أنا؟".