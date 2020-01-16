وقفة احتجاجية مقابل مجلس النواب وأخرى أمام مصرف لبنان في بيروت

ينظم عدد من المحتجين وقفة احتجاجية امام احد مداخل مجلس النواب في ساحة النجمة ببيروت، وأخرى امام مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا، حيث تم قطع الطريق في المحلة، وذلك احتجاجاً على "تردي الاوضاع المعيشية والتأخير في تأليف الحكومة، والرفض للسياسات المالية المتبعة من قبل المصرف".
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