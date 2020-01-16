ينظم عدد من ​المحتجين​ وقفة احتجاجية امام احد مداخل مجلس النواب في ​ساحة النجمة​ ب​بيروت​، وأخرى امام ​مصرف لبنان​ المركزي في ​شارع الحمرا​، حيث تم قطع الطريق في المحلة، وذلك احتجاجاً على "تردي الاوضاع المعيشية والتأخير في ​تأليف الحكومة​، والرفض للسياسات المالية المتبعة من قبل المصرف". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية مقابل مجلس النواب وأخرى أمام مصرف لبنان في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.