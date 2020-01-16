إجتماع مالي بين الحريري وعلي حسن خليل ورياض سلامة في بيت الوسط

يعقد في هذه الأثناء إجتماعا ماليا في ​بيت الوسط​، ويجمع رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​. إضغط للمزيد

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