مجلس الشيوخ يبدأ رسميًا إجراءات محاكمة ترمب









اسماء السيد - واشنطن: باشر النائب الديموقراطي في مجلس النواب الاميركي آدم شيف الخميس تلاوة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترمب في مجلس الشيوخ تمهيدا لمحاكمته سعيا الى عزله.

وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة "دونالد جون ترمب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة"، مشيرا خصوصا الى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب اليه في 18 ديسمبر: استغلال السلطة واعاقة عمل الكونغرس.

إلى ذلك، قال أحد المتّهمين في الحلقة المقرّبة من ترمب إن الأخير "كان يعرف بالضبط ما كان يجري" في الحملة المُتّهم بأنه مارسها للضغط على مسؤولين أوكرانيين من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، أحد أبرز منافسيه الديموقراطيين في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وينفي ترمب بشدة الاتهام الموجّه إليه بأنه أمر بالضغط على مسؤولين أوكرانيين لفتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله هانتر، والوارد في اللائحة الاتهامية التي سيُحاكم فيها الرئيس في مجلس الشيوخ.

وقال ليف بارناس، وهو شريك لمحامي ترمب الشخصي رودي جولياني لشبكة "ام اس ان بي سي" الأربعاء إن "الرئيس ترمب "كان يعرف بالضبط ما كان يجري".

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وقال "كان على علم بكل خطواتي. ما كنت لأفعل شيئا من دون موافقة رودي جولياني أو الرئيس".

والثلاثاء نشر الديموقراطيون وثائق جديدة تظهر أن جولياني كان يعمل مع بارناس أوائل العام الماضي للضغط على كييف من أجل فتح تحقيق بحق بايدن.

وكان رئيس لجنة التحقيق النيابية آدم شيف الذي سيقود الادعاء في محاكمة ترمب أمام مجلس الشيوخ قد تحدث سابقا عن تقارير تفيد بأن بارناس "عمل مع جولياني للضغط على أوكرانيا من أجل تشويه سمعة خصوم ترمب".

وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفة، وسعى للنأي بنفسه من بارناس الذي أوقف في أكتوبر مع شريك له.

والعام الماضي قال ترمب "لا أعرف هذين الرجلين... لا أعرف ما يفعلانه"، مضيفا "ربما عليكم ان تسألوا رودي".