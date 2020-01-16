أول بيان للأمير هاري بعد اجتماع أزمة "التخلي عن الملكية"

دبي - بواسطة محمد فارس © WPA Pool / Pool الأمير هاريأول بيان للأمير هاري بعد اجتماع أزمة "التخلي عن الملكية"

ألقى الأمير هاري أول بيان له منذ إجراء محادثات أزمة التخلي عن الملكية، مع الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز والأمير ويليام، حول الأدوار المستقبلية لدوق ودوقة ساسيكس.

وظهر هاري، عمره 35 عاما، في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب، ليعلن أن ألمانيا هي البلد المضيف لألعاب Invictus في عام 2022. وأسس دوق ساسيكس الفعالية هذه في عام 2014 لصالح الجرحى أو المصابين من الجنود.

ويعد بيان هاري بشأن ألعاب Invictus، أول مرة يكسر فيها صمته منذ عقد محادثات الأزمة، من قبل كبار العائلة الملكية البريطانية في قصر ساندرينغهام.

وأجرت ملكة بريطانيا، يوم الاثنين 13 يناير، مناقشات ومباحثات مع أمير ويلز ودوق كامبريدج ودوق ساسيكس، بعد أن أعلن الأمير هاري وميغان ماركل أنهما يرغبان "بالتخلي" عن الملكية، ويصبحان "مستقلين ماليا".

وفي بيان شخصي غير عادي، قالت الملكة (93 عاما)، إنه ستكون هناك "فترة انتقالية"، وأكدت أن هذه "أمور معقدة".

وقال هاري، عند عودته للواجبات الملكية، إنه "يتشرف" باستضافة ألمانيا لألعاب Invictus، خلال عامين.

وأضاف موضحا: "كانت ألمانيا جزءا رئيسيا من عائلة Invictus منذ البداية عام 2014، وأنا أعلم أنها ستكون مضيفا مثاليا في عرض ما تستمر الرياضة بتقديمه لهؤلاء الرجال والنساء الملهمين في مرحلة شفائهم. آمل أن يستقبل كل شخص في ألمانيا أسبوعا رياضيا مذهلا!. ليس لدي أدنى شك في أن الجمهور الألماني سيشجع ويدعم هذه الألعاب، وأن كل منافس يمكنه أن يتوقع ترحيبا حارا وجوا رائعا".

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وتحتل The Invictus Games مكانة خاصة في قلب الأمير هاري، الذي خدم في القوات المسلحة لمدة 10 سنوات.

المصدر: إكسبريس