حبس 4 متهمين بسرقة مبالغ مالية و"شيكات بنكية" من شركة في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حبس عامل و3 عاطلين استولوا على مبلغ مالي وشيكات من إحدى الشركات بالخانكة.

كان العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، تلقى بلاغًا من "هجرس م. س"، صاحب شركة للاستيراد والتصدير (للأدوات الصحية) في "سرياقوس" مركز الخانكة، باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة مبلغ مالي و5 شيكات بنكية من داخلها ولم يتهم أحدًا بالسرقة.

أُخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود كسر في باب الشركة الخارجي والداخلي وأثار عنف داخل مكتبين خاصين بالموظفين والكاميرات وعدم وجود جهاز "DVR" الخاص بتسجيل وحدة الكاميرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 400 جنح مركز الخانكة لسنة 2020.

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تشكل فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن مرتكبي الواقعة كل من "محمد م. م" وشهرته "بركات" عامل بالشركة، و"حسين م. ج"، وشهرته "جاب الله" عاطل، و"محمد ص. ع"، وشهرته "ذبلة" عاطل، و"يوسف ي. م"، وشهرته "ودنو" 21 سنة، عاطل.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين بالتنسيق مع أمن القاهرة وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بالتوجه فجرًا لمقر الشركة حيث حاول المتهم الأول فتح باب الشركة الرئيسي بمفتاح مصطنع نظرًا لعمله في الشركة، ولم يتمكن من ذلك فقاموا بكسر الباب، وقام المتهمان الثالث والرابع بالدخول إلى مقر الشركة وظل الأول الثاني بالخارج لتأمينهما.

جرى بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولى عليها عبارة عن "مبلغ مالي 15 ألف جنيه، و5 شيكات بنكية، وتم التحفظ عليها، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.

