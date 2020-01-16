في جولة تفقدية بقرية الفرستق.. محافظ الغربية: تطوير البنية التحتية يساعد على الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الخميس، إن هناك مخططًا لتحويل القرى ذات القدرة على الإنتاج إلى قرى نموذجية، وذلك عن طريق توفير كافة المرافق الأساسية بداخلها حتى تتمكن من المساهمة بشكل فعال في الناتج القومي.

وأوضح محافظ الغربية خلال جولته التفقدية في قرية "الفرستق" بمركز بسيون، اليوم، أن تطوير البنية التحتية من "مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - غاز – رصف الطريق" يساهم في توفير بيئة مناسبة للإنتاج.

رافق المحافظ خلال الجولة الميدانية، اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والنائب البرلماني سامح حبيب عضو مجلس النواب.