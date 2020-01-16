70 جنيهًا للكيلو- شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في كوم أمبو بأسوان -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة أسوان، اليوم الخميس، شادر لبيع اللحوم البلدية في مركز كوم أمبو بأسعار مخفضة، تبلغ 70 جنيها فقط للكيلو جرام الواحد، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.
وقال النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بمحافظة أسوان، إن افتتاح شوادر اللحوم بأسعار مخفضة يهدف إلى توفير السلعة بسعر في متناول المواطنين البسطاء وتخفيف العبء عنهم ومحاربة جشع بعض الجزارين.
مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد التوسع في إقامة شوادر اللحوم، وغيرها من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".
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