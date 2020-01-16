مباحثات سورية أممية بشأن قضايا الأمن والسلامة المتعلقة بسوريا

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأمن والسلامة جايلز ميشود، القضايا المتعلقة بعمل مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة ولمكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا.
ولفت المقداد - وفقًا لوكالةالأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس - إلى أهمية عمل المكتب في سوريا، مؤكدًا ضرورة تعاونه الوثيق مع الجهات الحكومية السورية بما يضمن سلامة الموظفين الأمميين العاملين على أراضيها.
وشددَّ نائب الوزير على ضرورة انتهاج المكتب مبدأ الشفافية في عمله والالتزام بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة كما ورد في ميثاقها.
بدوره أعرب المسئول الأممي، عن التزام المكتب بالتعاون البناء مع حكومة سوريا بما يتعلق بالشئون الأمنية المعنية بعمل المنظمات الأممية في القطر، مثنيًا على التسهيلات التي تقدمها سوريا لعمل المكتب، متمنيًا مواصلة دعمها لفريق عمله في دمشق.
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