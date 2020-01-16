طالبان تقترح الهدنة على واشنطن

سلَّم ممثلون عن حركة طالبان المبعوث الخاص لواشنطن لشأن السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد وثيقة، تتضمن مقترحات من الحركة لفرض وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان.
وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" إلى أنه سينظر إلى وقف إطلاق النار، كخطوة نحو إبرام اتفاقسلام في أفغانستان، لكن من غير الواضح ما إذا كان اقتراح طالبان سيكون كافيا لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، تم خلال لقاء بين زلماي خليل زاد، ووفد المكتب السياسيلطالبان في الدوحة، تنسيق مشروع اتفاق سلام، تضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وبدء محادثات سلام عامة بين الأفغان.
وبعد سلسلة من الأعمال الإرهابية التي نفذتها طالبان في كابل والعديد من المدن الأخرى، واستهدفت الجيش الأمريكي وأوقعت ضحايا بين عناصره، كلَّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع طالبان وإلغاء توقيع الاتفاق.
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