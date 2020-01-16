الهند تؤكد دعوة باكستان لحضور قمة شانغهاي للتعاون

أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أن نيودلهي سوف تدعو رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون، المقررة أواخر عام 2020.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية بالهند

رافيش كومار - في تصريحات صحفية له، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم - إن جميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ستتم دعوتهم بالإضافة إلى 4 دول مراقبة وشركاء دوليين آخرين وفقاً للإجراءات المعمول بها في المنظمة.وأضاف كومار أن "الاجتماع يُعقد سنويًا على مستوى رئيس الوزراء ويتطرق لمناقشة برنامج المنظمة والتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف".يُشار إلى أن الهند، العضو بالمنظمة، سوف تستضيف القمة أواخر العام الجاري.