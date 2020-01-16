أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أن نيودلهي سوف تدعو رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون، المقررة أواخر عام 2020.
وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية بالهندرافيش كومار - في تصريحات صحفية له، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم - إن جميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ستتم دعوتهم بالإضافة إلى 4 دول مراقبة وشركاء دوليين آخرين وفقاً للإجراءات المعمول بها في المنظمة.
وأضاف كومار أن "الاجتماع يُعقد سنويًا على مستوى رئيس الوزراء ويتطرق لمناقشة برنامج المنظمة والتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف".
يُشار إلى أن الهند، العضو بالمنظمة، سوف تستضيف القمة أواخر العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تؤكد دعوة باكستان لحضور قمة شانغهاي للتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.