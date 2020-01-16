السيادة السوداني يقبل استقالة مدير المخابرات العامة

أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قبول استقالة مدير جهاز المخابرات العامة السوداني، الفريق أول ركن أبو بكر دمبلاب، وتعيين الفريق ركن جمال عبدالمجيد، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية خلفًا له.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قال إن دمبلاب قدَّم استقالته، وهي قيد النظر، وذلك على خلفية أحداث التمرد التي نفذتها عناصرفي هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، أول من أمس، وأنهتها القوات المسلحة.
وقال جهاز المخابرات السوداني، إن دمبلاب قدم استقالته لرئيس مجلس السيادة، لإفساح المجال لقيادة جديدة تتولى مهام رئاسة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.
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