مباحثات روسية أوروبية بشأن التحضيرات لمؤتمر برلين حول ليبيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًّا الخميس مع رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل التحضيرات لمؤتمر برلين حول ليبيا إضافة إلى موضوعي إيران وأوكرانيا.
وجاء فى بيان للكرملين -نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "- خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيس بوتين ورئيس المجلس الأوروبي جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الدولية الملحةكما تم الحديث بالتفصيل عن موضوع الأزمة الليبية، بما في ذلك وفي سياق الاستعداد للمؤتمر الدولي حول ليبيا والمقررة عقده يوم الأحد المقبل في برلين".
على خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف بأنه تمت مناقشة الوضع حول إيران، حيث أكد الطرفان "أهمية مواصلة العمل للحفاظ
جدير بالذكر أنه ينعقد في العاصمة الألمانية، يوم الأحد المقبل، مؤتمرًا حول ليبيا بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: مصر و الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
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