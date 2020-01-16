مباحثات روسية ليبية بشأن التحضير لمؤتمر برلين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف الخميس مع القائم بأعمال السفير الليبي في موسكو الاستعدادات لمؤتمر برلين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) أنه "خلال المحادثة، جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا وحولها، مع التركيز على أهمية عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا بنجاح في 19 يناير في برلين. كما

أكد الجانب الروسي من جديد الحاجة إلى تسوية مبكرة للأزمة الليبية من خلال إقامة حوار شامل بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة".يذكر أن الحكومة الألمانية دعت حكومات مصر وفرنسا والصين وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا وأمريكا والجزائر والكونغو وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إضافة إلى رئيس مجلس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي سينعقد يوم الأحد المقبل.كانت العاصمة الروسية قد استضافت يوم 13 يناير محادثات بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى وثيقة تثبيت وقف إطلاق نار، والبدء بعملية سياسية، إلا أن حفتر طلب وقتًا للتشاور قبل التوقيع، فيما وقَّع عليها السراج.