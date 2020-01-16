اتفاق مصري إثيوبي حول سد النهضة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، أن البيان الختامي المشترك الصادر عن اجتماع واشنطن حول سد النهضة تضمن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول السد التي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

الاتفاق النهائي

وأضاف حافظ أنه تم الاتفاق على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى آلية لفض المنازعات.

ونقل حافظ عن وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتزام بلاده مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث.

مسودة اتفاق

وتضمنت مسودة الاتفاق 6 نقاط تحدد آليات تشغيل وملء السد، فيما اتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى في واشنطن العاصمة يومي 28 و29 يناير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، إلى جانب إجراء مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

النقاط الست في مسودة الاتفاق حول سد النهضة

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- ملء الخزان على مراحل بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب.

- يتم الملء خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس.

- توفر مرحلة الملء الأولي للسد منسوب 595 مترا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

- تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى السد.

- خلال التشغيل على المدى الطويل سيعمل السد وفقًا لآلية تحدد إطلاق المياه وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى المياه في سد النهضة.

- إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.