نيويورك تايمز: أميركا تستأنف عملياتها العسكرية مع العراق

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن الولايات المتحدة استأنفت عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية والتي توقفت في أعقاب مقتل قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين لم تذكر اسميهما قولهما إنّ وزارة الدفاع الأميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة تنظيم داعش.

وبمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير أي بعد يومين من مقتل قاسم سليماني بغارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.

وفي اليوم نفسه طلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت بغداد طرد الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 جندي.

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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنّهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، على الرّغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق.