الشيوخ الأميركي يتسلم القرار الاتهامي بحق ترامب

من المقرر أن يتلقى مجلس الشيوخ الأميركي رسمياً مادتي اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، اليوم الخميس، تمهيداً لمحاكمة برلمانية ستجرى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وتم الإعلان عن التوقيت في قاعة مجلس الشيوخ بعد أن خرج مديرو إجراءات العزل من مجلس النواب لإلقاء المادتين في مراسم رسمية بالكونجرس.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، عضو الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب: "ستبدأ المحاكمة بجدية يوم الثلاثاء".
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ومن المقرر أن يُطلب من مديري الجلسة السبعة بمجلس النواب، وهم جميعاً أعضاء بالمجلس، اليوم الخميس قراءة مادتي العزل بحلول الظهيرة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).
وبعد ذلك يدعو مجلس الشيوخ ، رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للحضور إلى المجلس بعد ساعتين لرئاسة العملية، التي تشهدها البلاد للمرة الثالثة فقط في تاريخها، وسيقوم روبرتس بمطالبة كل عضو بمجلس الشيوخ بحلف اليمين.
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