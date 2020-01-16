كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل ترحب بمشاركة "حفتر" في مؤتمر برلين بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت المساشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأوضحت ميركل، خلال تصريحاتها مساء الخميس، أن استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا رسالة طيبة.

وأشارت إلى أنه يجب أن نرى في مؤتمر برلين مواصلة الالتزام بحظر الأسلحة في ليبيا.