كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إياد علاوي: إيران تسعى لتكون شرطي الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "إيران ستفشل لأن الشعب الإيراني وقواه الوطنية، ترفض هذا الأسلوب وتهدف إلى إقامة أفضل العلاقات مع العراق، وبقية الشعوب في المنطقة".
وأطلق الجيش الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، صاروخين على طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 راكباً، وزعم نظام طهران أن استهداف الطائرة نجم عن "خطأ بشري".
واحتج مئات الإيرانيين خلال الأيام الماضية بسبب تستر مسؤولين رسميين لثلاثة أيام على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة مدنية أوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران.
وردد محتجون بأنحاء متفرقة من البلاد شعارات طالبوا فيها المرشد الإيراني علي خامنئي المستحوذ على صلاحيات واسعة بالتنحي عن السلطة باعتباره يتحمل المسؤولية المباشرة عن حادث الطائرة المنكوبة.