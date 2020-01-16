"البنتاجون": على إيران أن تسلك المسار الدبلوماسي

وأشار البنتاجون إلى أنه بسبب التأثير الإيراني تم وقف العمليات في العراق.

واستأنفت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية والتي توقّفت في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الشهر الجاري.

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ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولَين عسكريين أميركيين لم تذكر اسميهما قولهما إنّ وزارة الدفاع الأميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة تنظيم «داعش» كي لا يستغلّ التنظيم المتطرف الوضع الراهن.

وردّاً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية رفض البنتاغون التعليق على ما أوردته «نيويورك تايمز».

وبمبادرة من واشنطن توقّفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 ينايرأي بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.

وفي اليوم نفسه طلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد.

واغتالت الولايات المتحدة سليماني في 3 ينايرالحالي بعد سلسلة هجمات صاروخية استهدفت الجيش الأميركي ومحاولة متظاهرين من فصائل موالية لإيران اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.