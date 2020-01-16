كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا يطالبون إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

طالب وزراء خارجية كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ودعا وزراء خارجية الدول الخمس، خلال مؤتمر صحفي بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، إلى إجراء تحقيق دولي وشفاف في كارثة تحطم الطائرة الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين: "على إيران ان تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية".

وطالب بملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، لافتا إلى أن إيران تتعاون في تحديد هويات ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأشار إلى أنه ستنظم عملية نقل رفات الضحايا إلى دولهم، مؤكدا أن إقرار إيران بالخطأ خطوة بالاتجاه الصحيح.

وأطلق الجيش الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، صاروخين على طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 راكباً، وزعم نظام طهران أن استهداف الطائرة نجم عن "خطأ بشري".

واستندت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الأربعاء، ويفيد بأن العديد من المتظاهرين في جميع أنحاء إيران قد تم إغراقهم بوابل من رصاص قوات الأمن يومي 11 و12 يناير الجاري.

وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، "الاستخدام غير القانوني للقوة" والقمع "العنيف" ضد "التجمعات السلمية".

وأكدت أن "قوات الأمن الإيرانية استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، بناءً على صور وشهادات موثقة للضحايا والشهود، إضافة للعنف الجسدي بالركلات واللكمات والهراوات وعمليات الاعتقال التعسفية".