كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || أردوغان: تركيا ترسل قوات إلى ليبيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إرسال قوات إلى ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا: الحزب الحاكم يقر "ميشوستن" رئيسا للوزراء
أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه أن الحزب الحاكم في روسيا وافق بالإجماع، اليوم الخميس، على ترشيح ميخائيل ميشوستين كرئيس للوزراء قبل الانتخابات البرلمانية الرسمية، وفق ما قالته أنستازيا كاشفاروفا، أحد مساعدي رئيس البرلمان على وسائل التواصل الاجتماعي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران تخصب المزيد من اليورانيوم أكثر من قبل 2015
صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس في خطاب متلفز، بأن إيران تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم أكثر مما فعلت قبل موافقتها على اتفاق نووي مع القوى العالمية في عام 2015.