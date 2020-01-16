كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 أشخاص بينهم 5 جنود أتراك بانفجار في الرقة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 10 أشخاص بينهم 5 جنود أتراك، وإصابة آخرين جراء انفجار في بلدة السلوك شمال الرقة.

وذكر أبو الحارث، القيادي في الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة، إن من بين القتلى القائد في الجيش السوري ثابت الهويش.

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وقال سكان محليون في بلدة سلوك، إن المربع الأمني الذي يقع في منطقة الناحية غرب بلدة سلوك، حدث بداخله انفجار بعد ظهر الخميس، ولم يستطع أحد دخوله لأنه يضم مقرات فصائل المعارضة.

وأضاف السكان، أن جميع السيارات التي تدخل إلى المربع الأمني تخضع لتفتيش دقيق، ولكن بعض المارة تحدثوا عن صهريج لنقل المياه دخل إلى المقرات وربما كان مفخخاً، وهو أول انفجار يستهدف مقراً للجيش الوطني.

وشهدت سلوك انفجار خمس سيارات مفخخة ودراجة نارية، منذ دخول الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية إلى البلدة في 13 أكتوبر\ تشرين الأول الماضي، قتل فيها 22 شخصا، وأصيب العشرات بجروح.