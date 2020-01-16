أرتيتا في انتظار “القرار الأمني” قبل رحلة أرسنال إلى دبي

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن النادي اللندني سيعكف على تقييم الإجراءات الأمنية قبل البت في قرار السفر إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي هناك خلال عطلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعادة ما تسافر بعض أندية الدوري الممتاز إلى الشرق الأوسط أو دول تتمتع بأجواء دافئة للتدريب خلال الشتاء.

لكن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ألغى خططه للسفر الشهر المقبل بعد الضربة الجوية الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد.

واستعد أرسنال لإقامة معسكر تدريبي لأربعة أيام قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم 16 فبراير شباط لكن أرتيتا قال إن الأوضاع الأمنية هي التي ستحدد تحرك الفريق ووجهته.

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وأبلغ أرتيتا وسائل إعلام بريطانية ”القرار الأمني ستكون له الأولوية. لو نصحنا النادي والأشخاص الذين يتخذون هذه القرارات بأن الوضع ليس آمنا فلن نذهب إلى أي مكان.

”ما زالت هناك بعض الأمور سننظر فيها من وجهة نظر النادي وعندما يتضح كل ذلك سنعلن ماذا سنفعل. في الوقت الحالي أمامنا خياران أو ثلاثة خيارات مختلفة“.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري وسيستضيف شيفيلد يونايتد يوم السبت.