بني ملال
غادر المهاجم نبيل الجعدي فريق رجاء بني ملال بشكل رسمي اليوم الخميس، ليقترب بذلك من التوقيع على عقد جديد بفريق مولودية وجدة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد فسخ المهاجم نبيل الجعدي عقده مع فريق رجاء بني ملال بالتراضي والذي كان يمتد الى نهاية الموسم الحالي.
وأضاف المصدر ذاته، أن وجهة الجعدي هي نادي مولودية وجدة بعد ما كان نادي الوداد قد حاول التوقيع للاعب الذي تميز في شطر الذهاب مع الفريق الملالي وسجل 3 اهداف اخرها ضد المولودية نفسها.
وسجل مولودية وجدة نتائج إيجابية، إذ يحتل المركز الرابع ب19 نقطة.فيما كان النادي قد أعلن الأحد الماضي، تعاقده رسميًا مع نصير ميموني، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لنهاية الموسم، قابل للتمديد.
كانت هذه تفاصيل خبر المهاجم نبيل الجعدي “يهرب” من بني ملال ليتعاقد مع مولودية وجدة! – التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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