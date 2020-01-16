فيديو لـ”مغربي يؤدي دور ثري سعودي للإيقاع بمغربية” يثير الجدل.. ومحامية: أساء إلى جميع المغربيات!

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، خلال الأيام الأخيرة، شريط فيديو، يوثق “مقلب أداه شاب مغربي ارتدى زيا سعوديا بهدف إيقاع شابة مغربية”.

وعلى شكل واسع، انتشر شريط الفيديو المذكور، حيث ظهرت شابة مغربية مرتدية غطاء الرأس، وتتحدث بلهجة شمالية مع شاب سعودي داخل سيارته، تخبره برغباتها في الحصول على سيارة.

وعبر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الفيديو المذكور، مبرزين أنه يسيء إلى المغربيات، مهما كان الهدف منه.

وفي هذا السياق، قالت سعاد بطال، محامية في هيأة الرباط، ورئيسة المكتب الجهوي للفيدرالية الرابطة لحقوق المرأة، في حديثها مع “اليوم 24″، إن “الفيديو المذكور يمس بسمعة المغربيات، ويكرس الصورة النمطية، التي تعانيها المغربيات بكونهن صيدا سهلا للسعوديين”.

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وشددت المتحدثة ذاتها على أنه “ما يحز في النفس أن مواطنا مغربيا من يكرس الصورة النمطية للمغربيات”، مبرزة بأن الفيديو يعد تشهيرا بالشابة، التي كانت ضحية مقلبه”.

وأوضحت المحامية ذاتها أن صاحب الفيديو على الرغم من أنه أخفى صورة الشابة؛ إلا أن هذا يعرضه للمساءلة القانونية”.

أما في حالة ما إن كان المقلب المذكور متفق عليه من طرف الشاب والشابة؛ فأوضحت المحامية سعاد بطال، أن “الشاب أساء إلى جميع المغربيات، وتسبب لهن في ضرر معنوي، لأنه يكرس للصورة النمطية، التي تعاني منها المغربيات في دول الخليج”، مبرزة أن “الضرر المعنوي أشد الأضرار، لهذا يجب متابعة الشاب، الذي ظهر في الفيديو”.