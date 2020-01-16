غليان في وزارة الخارجية بعد استغناء بوريطة بشكل مفاجئ عن مديرة الدبلوماسية

تعيش وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على صفيح ساخن، بعدما قرر الوزير ناصر بوريطة، الاستغناء على أحد أذرع الوزارة، بدون مقدمات.

وفي ذات السياق، فتح بوريطة، أمس الأربعاء، الباب للتباري على منصب مدير الدبلوماسية العامة والعلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين، بعدما تخلى عن خدمات شفيقة الهبطي، التي شغلت هذا المنصب لسنوات، ودون سابق إنذار.

قرار بوريطة خلف موجة غضب واسعة، ووجهت له اتهامات باستغلال غياب اضطراري للهبطي عن العمل، بسبب ظروف صحية، للاستغناء عن خدماتها بطريقة وصفت بـ”غير اللائقة”، بامرأة كانت إلى وقت قريب أحد أهم أذرع بوريطة في التواصل الداخلي والخارجي وإدارة الأزمات.

يشار إلى أن مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين الغير حكوميين، من أهم هذه المديريات، تعنى بالتواصل، وتعتبر في مكان الناطق الرسمي باسم الوزارة، وأدارتها على مدى سنوات شفيقة الهبطي منذ عودتها من منصب القنصل العام للمغرب بمدينة ليون الفرنسية، وعرفت بتدبرها لهعلاقة الوزارة مع الإعلام الوطني والدولي.