السودان: مجلس السيادة الانتقالي يقبل استقال مدير جهاز المخابرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اليوم، الخميس، قبول استقالة مدير جهاز المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب، وتعيين الفريق جمال عبد المجيد، خلفا له.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، اطلعت عليه الأناضول، بعد يوم من تقديم دمبلاب استقالته على خلفية تمرد مجموعة من الجنود التابعين لجهازه.

وقال الفكي في البيان إن "مجلس السيادة في اجتماعه اليوم، الخميس، قبل الاستقالة التي دفع بها مدير المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب".

وأضاف أن "بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة، تم تعيين الفريق جمال عبد المجيد قسم السيد، رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة، مديرا لجهاز المخابرات العامة".

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والأربعاء، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أن دمبلاب تقدم باستقالته من رئاسة الأمن والمخابرات، وأنها "قيد النظر".

وأتت استقالة دمبلاب على خلفية توترات أمنية شهدتها العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، إثر قيام جنود يتبعون لهيئة العمليات التابعة للمخابرات، بإطلاق النار في الهواء بكثافة؛ قبل أن يستعيد الجيش الهدوء.

وأدت هذه الأحداث إلى سقوط 6 قتلى، 4 عساكر ومدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين، وفق وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

تجدر الإشارة أن البرهان، عيّن في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عبد المجيد، رئيسا لهيئة الاستخبارات العامة للجيش السوداني.