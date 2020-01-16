القوات الجنوبية تواصل إنسحابها من أبين تنفيذاً لإتفاق الرياض

الخميس 16 يناير 2020

قال قائد العمليات المشتركة في ابين العميد الركن ناصر سالم، أن القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي تواصل انسحابها من مواقعها في ابين تنفذاً لاتفاق الرياض وما تضمنته مصفوفة الاتفاق والتي تنص على انسحاب قوات الطرفين من ابين وشبوة خلال فترة زمنية مدتها اسبوع .



وأضاف ان القوات الجنوبية تواصل انسحابها بحسب الجدول الذي حددته مصفوفة اتفاق الرياض واللجنة السعودية المشرفة .. مشيراً إلى انه أنسحبت اليوم الكتيبة الاولى من لواء المهمات الخاصة الذي يقوده نبيل الحنشي من مواقعها في منطقة الشيخ سالم في ابين .

وكانت عملية انسحاب القوات قد بدأت يوم امس الاول الثلاثاء بانسحاب اللواء التاسع صاعقة وتلتها يوم امس الأربعاء عملية انسحاب قوات اللواء الخامس دعم وإسناد من مواقعها في وادي حسان .