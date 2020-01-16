شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : 90 يوماً للتخارج من القطاعات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عن فترة سماح مدتها 90 يوما لإنهاء صفقات في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي.
ووفقا للموقع الالكتروني لوزارة الخزانة، فإن الفترة التي تنتهي في التاسع من أبريل، ستسمح بإنهاء الصفقات في قطاعات التشييد والتعدين والصناعات التحويلية والمنسوجات في اقتصاد إيران والتي قد تقع تحت العقوبات، رغم أن الأعمال الجديدة ستظل محظورة.
وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران يوم الجمعة انتقاما من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران القيام بأعمال "إرهابية" أو سعت إلى قنبلة نووية.
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