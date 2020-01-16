شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تطلب تعويضات من إيران بعد حادث «الطائرة الأوكرانية» والان نبدء بالتفاصيل

طالبت 5 دول قتل مواطنوها في الطائرة الأوكرانية، طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا. وقالت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن اليوم الخميس إن على إيران إجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" في الحادث.

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