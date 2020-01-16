شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبناني : الحكومة الجديدة تضم 18 وزيرا اختصاصيا والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل اليوم الخميس إن البلاد على أعتاب تشكيل حكومة جديدة.
وظل لبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 اكتوبر بعد موجة احتجاجات واسعة ضد النخبة الحاكمة في البلاد مما عقد الجهود الرامية الى التعافي من أزمة اقتصادية عميقة.
وقال خليل "اليوم اعتقد أننا تقدمنا إلى حد كبير جدا ونستطيع أن نقول إننا أصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة". وقال خليل إن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا.
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