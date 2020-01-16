بوتين يوقع مرسوما بتعيين ميشوستين رئيسا لوزراء روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوما لتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء بعد فترة وجيزة من حصول المدير السابق لهيئة الضرائب على موافقة البرلمان لشغل المنصب.



ويأتي تعيين ميشوستين في إطار تغييرات شاملة للنظام السياسي الروسي أعلنها بوتين أمس الأربعاء وأدت لاستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وحكومته.

وأوضح رئيس الوزراء المستقيل خلال لقائه الرئيس الروسي، أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان.

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وأشار رئيس الحكومة الروسية المستقيل إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

من جهته، شكر بوتين أعضاء الحكومة ورئيسها على عملهم، معربا عن ارتياحه لنتائج هذا العمل، كاشفا عن نيته استحداث منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعرضه على مدفيديف.

وكلف بوتين، أمس الأربعاء، ميخائيل ميشوستين بتشكيل الحكومة الروسية الجديدة، خلفا لدميتري ميدفيديف.

ووافق ميشوستين الذي يتولى رئاسة هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، على تولي منصب رئيس الوزراء، بعدما رشحه الرئيس الروسي.

