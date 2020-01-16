استمرار فعاليات تمرين "السيف الذهبي" بين القوات السعودية والفرنسية

تواصلت فعاليات تمرين القيادة المشترك بين القوات المسلحة السعوية والفرنسية (السيف الذهبي - TTX)، الخميس، والذي تحتضنه الرياض.

وانطلقت فعاليات "السيف الذهبي"، السبت 11 يناير/كانون الثاني الجاري، وتستمر حتى الـ23 من الشهر نفسه، في كلية القيادة والأركان بالعاصمة السعودية.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، خلال زيارته لمقر عقد التمرين المشترك, إن هذا التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري السعودي الفرنسي في مجال التخطيط العملياتي والعملي للعمليات المشتركة.





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وأشار إلى أن التمرين يهدف كذلك لزيادة فعالية التنسيق بمشاركة نخبة من الضباط المخططين المؤهلين من أفرع القوات المسلحة السعودية والجانب الفرنسي.

بدوره، أوضح مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني, أنه جرى تنفيذ العديد من الأهداف التدريبية ضمن بيئة عمليات مختلفة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ويستكمل تحقيق الأهداف التدريبية الأخرى بانتهاء تنفيذ التمرين.





ونبه إلى أن التمرين السعودي الفرنسي يأتي ضمن سلسلة من التمارين المشتركة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب وتطوير العمل المشترك ومواكبة التطوير للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفذت القوات البحرية السعودية، ممثلة في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019 "، مع نظيرتها القوات الخاصة بالبحرية الصينية.