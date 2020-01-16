البحرين تمنح قوات سعودية وإماراتية نوط الخدمة الميدانية

منحت قوة دفاع البحرين، الخميس، الضباط السعوديين والإماراتيين، المشاركين بالقيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة، نوط الخدمة الميدانية من الدرجة الأولى.

كما حصل ضباط الصف والأفراد بالقوات المسلحة السعودية والإماراتية الملحقة بالقيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة، نوط الخدمة الميدانية من الدرجة الثانية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم للقوات السعودية والإماراتية، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بالبحرين.

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من جانبه، نقل اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة تقدير المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لضباط وضباط الصف والأفراد المكرمين من القوات السعودية والإماراتية.

يأتي هذا التكريم تقديراً لجهود القوات السعودية والإماراتية، التي يبذلونها مع قوات درع الجزيرة المشتركة والتي ترسخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

و"درع الجزيرة المشتركة" هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، تم إنشاؤها عام 1982، بهدف حماية أمن الدول الأعضاء مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري.

وفي عام 2011، طلبت الحكومة البحرينية الاستعانة بقوات درع الجزيرة لتأمين المنشآت الاستراتيجية، بعد اندلاع أعمال تخريبية بالمملكة.